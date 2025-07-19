Aydın'da sıcak hava bunaltıyor

Kuşadası'nda sıcaktan bunalanlar Kadınlar Denizi ve Kuştur plajları başta olmak üzere ilçedeki sahillere akın etti.

Kentin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası ve Didim ilçelerindeki sahillerde ise yoğunluk gözlendi.

Hava sıcaklığının 40 dereceye ulaştığı kentte normal zamanda yoğun olan cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı.

Aydın'da sıcak hava dolayısıyla kent merkezinde sakinlik gözlenirken Kuşadası ve Didim sahillerinde yoğunluk oluştu.

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