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        Aydın'da sıcak hava bunaltıyor

        Aydın'da sıcak hava dolayısıyla kent merkezinde sakinlik gözlenirken Kuşadası ve Didim sahillerinde yoğunluk oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 15:58 Güncelleme: 19.07.2025 - 16:23
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        Aydın'da sıcak hava bunaltıyor
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        Aydın'da sıcak hava dolayısıyla kent merkezinde sakinlik gözlenirken Kuşadası ve Didim sahillerinde yoğunluk oluştu.

        Hava sıcaklığının 40 dereceye ulaştığı kentte normal zamanda yoğun olan cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı.

        Dışarı çıkanlar, bunaltıcı sıcaktan dolayı parklardaki gölgelik alanlarda vakit geçirdi.

        Kentin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası ve Didim ilçelerindeki sahillerde ise yoğunluk gözlendi.

        Kuşadası'nda sıcaktan bunalanlar Kadınlar Denizi ve Kuştur plajları başta olmak üzere ilçedeki sahillere akın etti.

        Didim'deki dünyaca ünlü Altınkum Plajı'nda da yoğunluk oluştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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