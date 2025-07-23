Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        15 yaşındaki çocuk, pamuk şekerciyi bıçakladı

        AYDIN'ın Efeler ilçesinde K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 04:10 Güncelleme: 23.07.2025 - 04:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        15 yaşındaki çocuk, pamuk şekerciyi bıçakladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AYDIN'ın Efeler ilçesinde K.D. (15), tartıştığı pamuk şeker satıcısı N.G'yi (47) bıçakladı. Yaralanan N.G. hastaneye kaldırılırken, kaçan çocuk yakalanarak gözaltına alındı.

        Olay, saat 23.30 sıralarında Atatürk Kent Meydanı'nda meydana geldi. Pamuk şeker satıcısı N.G. ile K.D. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine K.D., N.G.'yi bacağından bıçaklayarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı N.G. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırılırken kaçan K.D., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sakarya'da, Bilecik'te, İzmir'de, Karabük'te ve Eskişehir'de yangın
        Sakarya'da, Bilecik'te, İzmir'de, Karabük'te ve Eskişehir'de yangın
        İşte Roketsan'ın 7 ürünü
        İşte Roketsan'ın 7 ürünü
        Galatasaray'ın Tete davasında karar çıktı!
        Galatasaray'ın Tete davasında karar çıktı!
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Trump: Şi Cinping beni davet etti
        Trump: Şi Cinping beni davet etti
        İtalya'dan Szymanski'ye teklif!
        İtalya'dan Szymanski'ye teklif!
        Kremlin'den 'mucize beklemeyin' mesajı
        Kremlin'den 'mucize beklemeyin' mesajı
        Topçular Kulübü'nün 4. bölümü yayında!
        Topçular Kulübü'nün 4. bölümü yayında!
        "İsrail Suriye'yi bölmeyi amaçlıyor"
        "İsrail Suriye'yi bölmeyi amaçlıyor"
        Fenerbahçe'ye sponsorluğu ile gündeme gelen Hamdi Ulukaya kimdir?
        Fenerbahçe'ye sponsorluğu ile gündeme gelen Hamdi Ulukaya kimdir?
        Galatasaray Bankalar Birliği'nden çıkıldığını açıkladı!
        Galatasaray Bankalar Birliği'nden çıkıldığını açıkladı!
        Antalya’nın reklam filmini 430 milyon kişi izledi
        Antalya’nın reklam filmini 430 milyon kişi izledi
        Kim dolardan daha güçlü?
        Kim dolardan daha güçlü?
        Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri son noktayı koydu!
        Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri son noktayı koydu!
        ChatGPT’nin karanlık yüzü!
        ChatGPT’nin karanlık yüzü!
        "Barış istiyorsan caydırıcılığını en üst düzeyde tutmak zorundasın"
        "Barış istiyorsan caydırıcılığını en üst düzeyde tutmak zorundasın"
        İsrail'den 'Eurofighter' çıkışı: Türkiye'ye satmayın
        İsrail'den 'Eurofighter' çıkışı: Türkiye'ye satmayın
        Rusya ve Ukrayna yeniden İstanbul'da bir araya gelecek
        Rusya ve Ukrayna yeniden İstanbul'da bir araya gelecek
        Macaristan'ı erteledi, Manisa'yı hızlandırdı
        Macaristan'ı erteledi, Manisa'yı hızlandırdı
        Sadece 1 günde kaçabileceğiniz 8 ada
        Sadece 1 günde kaçabileceğiniz 8 ada

        Benzer Haberler

        Nazilli'deki maki yangınına ilişkin 1 kişiye gözaltı (2)
        Nazilli'deki maki yangınına ilişkin 1 kişiye gözaltı (2)
        Nazilli'deki maki yangınına ilişkin 1 kişiye gözaltı
        Nazilli'deki maki yangınına ilişkin 1 kişiye gözaltı
        Aydın'da Kıbrıs Barış Harekatı şehitleri anıldı
        Aydın'da Kıbrıs Barış Harekatı şehitleri anıldı
        Nazillispor'da büyük şok
        Nazillispor'da büyük şok
        Aydın'da makilik alanda çıkan yangına neden olduğu öne sürülen şüpheli tutu...
        Aydın'da makilik alanda çıkan yangına neden olduğu öne sürülen şüpheli tutu...
        Aydın'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
        Aydın'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü