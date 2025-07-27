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        Aydın'da tarım arazisinde çıkan yangın ormana sıçradı (3)

        VALİCANBOLAT: YANGIN KONTROL ALTINA ALINDIAydın Valisi Yakup Canbolat, tarım arazisinde çıktıktan sonra rüzgarın etkisiyle ormana sıçrayan yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.07.2025 - 21:05 Güncelleme: 27.07.2025 - 21:10
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        Aydın'da tarım arazisinde çıkan yangın ormana sıçradı (3)
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        VALİCANBOLAT: YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

        Aydın Valisi Yakup Canbolat, tarım arazisinde çıktıktan sonra rüzgarın etkisiyle ormana sıçrayan yangının kontrol altına alındığını açıkladı. Vali Canbolat, yangın bölgesinde, gazetecilere yaptığı açıklamada, Aydın’da bugün iki yangınla mücadele edildiğini belirterek, “Buradaki yangına 360 personel ve 221 araçla karadan, 8 helikopter ve 6 uçakla da da havadan müdahale ediyoruz. 15 vatandaşımız etkilendi şu ana kadar. 12’si vatandaş, 2’si itfaiye mensubu personelimiz ile bir orman personelimiz etkilendi. Genel sağlık durumları iyi sadece 42 yaşındaki Yasin Tosun adlı bir vatandaşımızın dağdan taş düşmesi sonucu kafa kemiğinde bir çatlak var. Onun tedavisi ADÜ Hastanesinde devam etmekte. Şükürler olsun herhangi bir can kaybımız yok. Mal kaybımız da yok. Sadece bir barakada hafif bir yanma var. Yangının etrafı tamamen çevrildi. Şu saat itibariyle de yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışmalarına başlandı” dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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