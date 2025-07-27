GÜNCELLEME 2 - Aydın'da ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Aydın'ın Efeler ilçesinde ağaçlık alanda çıkıp ormana sıçrayan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Yılmazköy Mahallesi'nin üst kısımlarındaki ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın daha sonra ormana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler havadan ve karadan yangına müdahale ederken, vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek verdi.

AA muhabirine açıklama yapan Aydın Valisi Yakup Canbolat, ihbarın ardından bölgeye orman ve itfaiye ekiplerinin hızla sevk edildiğini söyledi.

Canbolat, yangına karadan 119 araç ve 360 personelin yanı sıra havadan da 8 helikopter ve 6 uçakla müdahale edildiğini belirtti.

Bölgede incelemede bulunduktan sonra gazetecilere açıklama yapan Canbolat, yangınla ilgili her türlü tedbiri aldıklarını ifade etti. Yangının 14.15'te çıktığını ve rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdüğünü aktaran Canbolat, şöyle devam etti: