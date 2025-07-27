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        GÜNCELLEME 2 - Aydın'da ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Aydın'ın Efeler ilçesinde ağaçlık alanda çıkıp ormana sıçrayan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2025 - 17:37 Güncelleme: 27.07.2025 - 17:37
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        GÜNCELLEME 2 - Aydın'da ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
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        Aydın'ın Efeler ilçesinde ağaçlık alanda çıkıp ormana sıçrayan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Yılmazköy Mahallesi'nin üst kısımlarındaki ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın daha sonra ormana sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler havadan ve karadan yangına müdahale ederken, vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek verdi.

        AA muhabirine açıklama yapan Aydın Valisi Yakup Canbolat, ihbarın ardından bölgeye orman ve itfaiye ekiplerinin hızla sevk edildiğini söyledi.

        Canbolat, yangına karadan 119 araç ve 360 personelin yanı sıra havadan da 8 helikopter ve 6 uçakla müdahale edildiğini belirtti.

        Bölgede incelemede bulunduktan sonra gazetecilere açıklama yapan Canbolat, yangınla ilgili her türlü tedbiri aldıklarını ifade etti. Yangının 14.15'te çıktığını ve rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdüğünü aktaran Canbolat, şöyle devam etti:

        "Yangından 12 vatandaşımız, 2 itfaiye ve 1 orman personelimiz etkilendi. Genel sağlık durumları iyi, sadece bir vatandaşımızın başına taş düşmesinden dolayı kafasında bir çatlak var. Tedavisi hastanede devam etmekte. Şükürler olsun herhangi bir can ve mal kaybımız yok. Yangının etrafı tamamen çevrildi. Şu an itibarıyla da yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışmalarına başlandı. Sabaha kadar etkin bir mücadeleyle söndürmüş olacağız."

        Canbolat, yangının çıkış sebebinin henüz belirlenmediğini de sözlerine ekledi.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da tüm kurumlarla koordineli bir şekilde yangına müdahale edildiğini ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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