Karacasu'da Tarım Kredi Kooperatif Marketi açıldı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Karacasu ilçesinde Tarım Kredi Kooperatif Marketi hizmete girdi.

Yaylalı Mahallesi'ndeki marketin açılışında konuşan Belediye Başkanı Mehmet Erikmen, Tarım Kredi Kooperatif Marketi'nin ilçeye açılmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Erikmen, "Tarım Kredi Kooperatifleri, kooperatifçilik ilkeleri çerçevesinde dayanışmayı ve Türk tarımı ile ekonomisine hizmet etmeyi sürdürüyor. Bu bağlamda Tarım Kredi Kooperatif Marketleri üretici ile vatandaş arasındaki aracıları ortadan kaldırarak vatandaşa ucuz ve güvenilir ürünleri kendi markası ile iletiyor" ifadelerini kullandı.

Açılışa, Karacasu Kaymakamı Hatice Gamze Kuran, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Rahmi Şendalgıç, Tarım Kredi Aydın Bölge Yöneticisi Ömer Akbaba, Tarım Kredi Kooperatif Karacasu İlçe Müdürü Abdurrahman Eser, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

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