Yenipazar, Karacasu, İncirliova ve Germencik'te "Milli Ağaçlandırma Günü"nde fidanlar toprakla buluştu

AYDIN (AA) - Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında Aydın'ın Yenipazar, Karacasu, İncirliova ve Germencik ilçelerinde fidanlar toprakla buluşturuldu.

Yenipazar Anaokulu'nun bahçesinde yapılan etkinlikte 200 fidan dikildi.

Programa Kaymakam Vekili Şule Demirtaş, İlçe Jandarma Komutanı Başçavuş Mustafa Özarslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayşe Acar ve İlçe Orman İşletme Şefi Bilal Maral da katıldı.

- Germencik

Ortaklar Mahallesi Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) düzenlenen etkinlikte Kaymakamı Turgay Gülenç, Belediye Başkanı Fuat Öndeş, OSB Başkanı Ercan Çerçioğlu, İlçe Orman İşletme Şefi Emrah Yıldırım ve diğer katılımcılar 300 fidanı toprakla buluşturdu.

- Karacasu

Hançam mevkisinde düzenlenen etkinlikte 300 fidan toprakla buluşturuldu.

Burada konuşma yapan Kaymakam Hatice Gamze Kuran, "Diktiğimiz fidanlar, geleceğimizin fidanı olarak gördüğümüz öğrencilerimizle büyüyecek. Bunun yanında öğrencilerimize ağaç ve yeşil alan sevgisi aşılamış oluyoruz." dedi.

Belediye Başkanı Mehmet Erikmen ise "Gelecek kuşaklara yaşanabilir, sağlıklı ve yeşil bir dünya bırakmak için herkesin en az bir ağaç dikmesini temenni ediyor, var olan ormanlarımıza da sahip çıkmaya ve korumaya davet ediyorum." diye konuştu

Programa İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Kulaksız, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Rıdvan Dirmilli ve öğrenciler katıldı

İncirliova Spor Lisesi bahçesinde de 150 fidan dikildi.

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