AK Parti'ye katılan Nazilli Belediye Başkanı Özcan'a karşılama

AYDIN (AA) - İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye katılan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Nazilli'ye hizmetlerin artarak devam edeceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 23 Kasım'da rozet takılan Özcan'ı belediye binası önünde vatandaşlar karşıladı.

Burada vatandaşlara seslenen Özcan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "mili birlik" çağrısına kayıtsız kalmayıp "evet" dediğini söyledi.

Çalışmalarına ara vermeden devam edeceklerini aktaran Özcan, şunları kaydetti:

"Arkadaşlarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Hiçbir pozisyonla ilgili bir sıkıntımız yok. Nazilli'ye hizmet etmek, gelecek Türkiye'nin güçlü yarınları için hep birlikte hareket edeceğiz. Birlik beraberlik içinde olmak isteyen her arkadaşla yol yürüyeceğimizi söyledik. Beni yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederim. Nazilli'ye aylardır yağmur yağmıyordu. İnşallah bu yağmur gibi Nazili'mize hizmet yağacak."

Konuşmanın ardından Özcan, belediye binasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Programa, AK Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş, Metin Yavuz, Bekir Kuvvet Erim, Rıza Posacı, AK Parti MKYK Üyesi Seda Sarıbaş, AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, Bozdoğan Belediye Başkanı Ufuk Altıntaş, Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol ve AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Abak da katıldı.





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