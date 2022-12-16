Aydın'da hırsızlık şüphelisi yakalandı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AYDIN (AA) - Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde su motoru çaldığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eskihisar Mahallesi'nde yaşayan Ç.K'nin evinden su motorunun çalınması üzerine çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlık zanlısı F.Ö'yü (39) yakaladı.

Şüpheli, ifade işlemleri için jandarmaya götürüldü.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.