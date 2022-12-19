Yenipazar'da şiir ve edebiyat şöleni yapıldı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Yenipazar ilçesinde "şiir ve edebiyat şöleni" gerçekleştirildi.

Kıbrıs Balkanlar Avrasya Türk Edebiyatları Kurumunca (KIBATEK) Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe 13 farklı ülkeden 25 şair ve yazar katıldı.

Yenipazar Belediye Başkanı Yüsran Erden, yaptığı konuşmada, böyle bir organizasyonun ilçelerinde yapılmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

KIBATEK Genel Başkanı Mevlüt Kaplan da desteklerinden dolayı Erden'e teşekkür etti.

Konuşmaların ardından katılımcılar sahneye çıkarak şiir okudu.





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