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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yenipazar'da zeytin hasadı başladı

AA

Yenipazar'da zeytin hasadı başladı

AYDIN (AA) - Aydın’ın Yenipazar ilçesinde zeytin hasadı başladı.

Kentte yağışların azalmasıyla birlikte üreticiler zeytin bahçelerine gitti. Toplanan zeytinler, fabrikalara götürülerek işleniyor.

Yenipazar Ziraat Odası Başkanı İsmet Aksoy, gazetecilere, rekoltenin bu yıl çok iyi olduğunu söyledi.

Yenipazar'ın önemli gelir kaynaklarından birinin de zeytincilik olduğunu ifade eden Aksoy, sezonun bereketli geçmesini diledi.



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