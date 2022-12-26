Kuşadası açıklarında kurtarılan düzensiz göçmenler yaşadıklarını anlattı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında 20 Aralık'ta Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılan düzensiz göçmenler yaşadıklarını anlattı.

Sahil Güvenlik ekiplerince Kuşadası açıklarında kurtarıldıktan sonra Aydın Geri Gönderme Merkezi'ne getirilen 43 düzensiz göçmenin işlemi sürüyor.

Cesetlerine ulaşılan Liberya vatandaşı Acheng Maryem Shakul (21) ile kimliği tespit edilemeyen kadının cenazelerinin otopsi işlemi İzmir Adli Tıp Kurumu'nda devam ediyor.

Acheng Maryem Shakul'un 25 yaşındaki eşi Muhammed Shakul, gazetecilere, 3 yıl önce evlendiği eşiyle Türkiye üzerinden yasa dışı yolla Avrupa'ya geçmek istediklerini belirtti.

Eşinin 5 aylık hamile olduğunu kaydeden Shakul, botla Avrupa'ya geçmeye çalışırken Yunanistan unsurlarının kendilerini Sisam Adası yakınlarında durdurduğunu, pasaport, para ve cep telefonlarına el koyduğunu, botlarını hatla bağlayıp iki tekneyle Türk kara sularına sürüklediklerini, bu sırada eşinin ve botta bulunan bir başka kadının boğulduğunu gözyaşları içinde anlattı.

Eşinin ve teknedeki diğer kadının yardım çığlıklarına karşılık veremediklerini ifade eden Shakul, şöyle dedi:

"Eşim 'Lütfen yardım edin, yardım edin' diye bağırıyordu. Ona kimse yardım edemedi. Biz çok yorulmuştuk. Su sürekli üzerimize geliyordu, dalga çoktu. Bot küçüktü ve su alıyordu. Bir tekne bizi sürüklerken diğer tekne de botumuzu sıkıştırıyordu. Eşimi kaybettik. Sonra bizi bıraktılar. 50 dakika sonra Türk Sahil Güvenlik geldi. Onlar bize iyi davrandı. Bizi tekneye aldılar. Yunanistan Sahil Güvenliği eşimi ve arkadaşımızı öldürdü. Eşim öldü ve hiçbir şeyim yok. Sadece eşim vardı. İlk çocuğumuz olacaktı. Onu bir daha göremeyeceğim. Artık hiçbir şeyim kalmadı."

Acheng Maryem Shakul'un kız kardeşi Rihanna İbrahim ise büyük üzüntü yaşadığını söyledi. Kendisini çok kötü hissettiğini anlatan İbrahim, "Ablama yardım etmeyi denedim olmadı. Bot çok hızlı gidiyordu. Yunanistan askerleri bizi sıkıştırıyordu. Çocuklar da vardı teknede. Sular sürekli üzerime geliyordu. Bize bağırıyorlardı. Ayakta durmaya çalışıyorduk ama hemen demir sopalarla bize vuruyorlardı. Korkutmak için havaya ateş ediyorlardı." diye konuştu.

Aynı ülke vatandaşlarından John Jones ise Yunanistan unsurlarından telefonunu saklayıp 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istediğini belirtti. Attığı konuma Türk Sahil Güvenlik ekibinin geldiğini ifade eden Jones, kurtulduklarına sevindiğini ancak iki arkadaşlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Kuşadası ilçesi açıklarındaki Dilek Geçidi yakınlarında 20 Aralık'ta lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun bildirilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edilmişti. Yunanistan unsurlarınca geri itildiği tespit edilen 43 düzensiz göçmen kurtarılmış, 2 kadının da cenazesine ulaşılmıştı.





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