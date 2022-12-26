CHP Aydın İl Başkanı Çankır istifa etti

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AYDIN (AA) - CHP İl Başkanı Ali Çankır, 2023 yılında yapılacak genel seçimlerde milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa etti.

Çankır, partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, 2017 yılından itibaren il başkanlığı görevini sürdürdüğünü söyledi.

Siyasi hayatında yeni bir sayfa açmak istediğini belirten Çankır, bu kapsamda 2023 yılında yapılacak genel seçimlerde milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa ettiğini ifade etti.

Mecliste Aydınlıların sesi olacağını aktaran Çankır, "Millet iktidarında yeniden tesis edeceğimiz güçlendirilmiş parlamenter sistemde herkese çok fazla görev düşecek. Ben de bu iktidar yürüyüşünde Meclis'te daha fazla görev, daha fazla sorumluluk almak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Programa CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.

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