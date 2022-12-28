AK Parti'li Özhaseki Aydın'da belediye ziyaretlerinde bulundu

AYDIN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Aydın'ın Buharkent, Bozdoğan, Köşk ve Koçarlı ilçe belediyelerini ziyaret etti.

Köşk Belediyesinde gazetecilere açıklama yapan Özhaseki, belediyeleri ziyaret edip başkanlarla istişare yaptıklarını söyledi.

Amaçlarının hizmet edip eser bırakmak olduğunu aktaran Özhaseki, AK Parti'li belediyeleri diğer belediyelerden ayıran özelliğin, hangi şartlar altında olursa olsun hiçbir mazeret üretmeden hizmet etmek olduğunu kaydetti.

Gayretli olduklarını ve çalıştıklarını belirten Özhaseki, "Bunun neticesinde Cenabı Allah iyilik ve bereket veriyor. İşlerimiz de rast gidiyor. Ne yazık ki karşı tarafta da düşündüğümüzün tam tersine durmadan algı operasyonları yapılıyor. Billboardlarda resimlerden başka hiçbir şey üretmeyen belediyecilik anlayışı var. Bu da son derece üzücü." dedi.

Özhaseki, vatandaşların birçok hizmete susamış halde beklediğini dile getirerek şöyle devam etti:

"Fakat belediyelerin başındaki beyefendi, hanımefendi, reklamlarını yapıyorsa emin olun, dini bir fetva değil bu ama yaptıkları haramdır. En azından günahtır, yazıktır. Dün gittiğim Nazilli'de belediye başkanımız altyapı eksikliklerinden bahsetti. Sel basan yerleri gösterdi. Gittiğimiz her ilçede 'AK Parti'den kazandığım için araçlarımızı birdenbire çektiler elimizden' diyerek şikayetlenmeler başladı. En ufacık olayda arkadaşlara iş gördürmemek adına mahkemeye vermek, önünü kesmek gibi faaliyetlerde bulunmak da çok ayıptır. 21 yıl Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptım. İlçeler içerisinde o gün ittifakta olmayan MHP'li, CHP'li belediyeler vardı. Bir tanesini bile ayırdığımı söyleyemezler. Bu işin de bir seviyesi, adabı var."

- Belediyelerdeki işten çıkarmalar

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bir anda 20-25 bin kişiyi işten attığını ifade eden Özhaseki, Adana, Ankara ve Mersin'deki belediyelerde de işten atılmaların olduğunu fakat bu atılanlardan çok daha fazlasının işe alındığını belirtti.

Özhaseki, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yazıktır, günahtır. Peki nasıl işe alıyorlar? Kemal Bey, ikide bir çıkıyor ya 'liyakat' falan diye bağırıyor. Millet de herhalde doğru zannediyor bunu. Bunların da ehliyeti, liyakati şu; yüzde 35 CHP'li kadrolar, yüzde 15 İYİ Partili kadrolar. Arkasına gelince bir utangaçlık içine giriyorlar. Masanın altında saklanan PKK'nın siyasi uzantısından aldıklarını da söyleyemiyorlar. Bunların ehliyet ve liyakat anlayışı da kendi aralarında bu. Bunu görmek de son derece üzüntü verici. O şehirlerde üzülerek söylüyorum, işler daha da kötüye gidiyor. Ama bizim onlara bakarak örnek alacak halimiz yok. Bizler doğru yapmaya çalışacağız."

Özhaseki, Koçarlı Belediyesi ziyareti sırasında bir çiftin nikah şahitliğini de yaptı.

Ziyaretlere, AK Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş, Metin Yavuz, Rıza Posacı, Bekir Kuvvet Erim, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti MKYK Üyesi Seda Sarıbaş, AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen ve belediye başkanları da katıldı.



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