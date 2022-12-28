Kuşadası ve Çeşme açıklarında 33 düzensiz göçmen kurtarıldı

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​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ve İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 33 düzensiz göçmen kurtarıldı.

​​​​​​​Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kuşadası açıklarında lastik botta göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 16 düzensiz göçmeni kurtardı.​​​​​​​

Çeşme açıklarında da bir lastik bota müdahale eden ekipler, geri itildiği belirlenen 17 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından göç idaresi müdürlüklerine gönderildi.

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