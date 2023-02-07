Aydın'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Atça Mahallesi'nde S.A'ya ait evde uyuşturucu satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Polis yürüttüğü çalışmanın ardından adrese düzenlediği baskında zanlıyı gözaltına aldı.

Yapılan aramada satışa hazır 125 gram sentetik uyuşturucu, 40 gram esrar, tabanca, hassas terazi ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 5 bin 950 lira ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.A. çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

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