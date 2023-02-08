Germencik'ten deprem bölgesine 5 tır yardım malzemesi gönderildi

AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinden merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerden etkilenenler için toplanan yardım malzemelerinin yüklendiği 5 tır, yola çıktı.
Kaymakamlık koordinesinde başlatılan dayanışma organizasyonunda vatandaşlar, kuru gıda, battaniye, giyim ve hijyen malzemeleri, yatak, yorgan, çocuk bezinden oluşan malzemeleri Germencik İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Salonu'na teslim etti.
Gönüllüler tarafından kontrol edilerek 5 tıra yüklenen yardım malzemeleri, İlçe Müftüsü Selman Coşkun'un okuduğu duaların ardından yola çıkarıldı.