Aydın'daki uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi yakalandı

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AYDIN (AA) - Aydın'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Efeler ve Bozdoğan ilçelerinde şüphe üzerine durdukları iki otomobilde yaptığı aramada 88 gram sentetik uyuşturucu, 21 gram kubar esrar ile 2 hassas terazi ele geçirdi.

Gözaltına alınan B.A, L.Ç. ile S.B’nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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