Kuşadası'nda 11 düzensiz göçmen yakalandı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yasa dışı geçiş hazırlığındaki 11 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla 1 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Papağan mevkisinde yasa dışı yolla yurt dışına geçiş hazırlığı yapan yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, Filistin uyruklu 11 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla M.A.Z'yi yakaladı.

Göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Hakkında "uyuşturucu madde satın almak ve kullanmak" suçundan da arama kaydı bulunduğu belirlenen M.A.Z. sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

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