Aydınlı üreticiler, deprem bölgesine fide gönderecek

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AYDIN (AA) - Aydın'ın Yenipazar ilçesinde Karaot Tohum Derneği tarafından yerli tohumlardan üretilecek fideler deprem bölgesine tarıma destek amaçlı gönderilecek.

Karaot Tohum Derneğinin kurucu üyelerinden Feray Karapınar, derneğin ilçede tohum çoğaltma alanı olduğunu söyledi.

Çevre köylerden üretici kadınlardan toplanan tohumların burada çoğaltılıp yetiştirip fide haline getirildiğini aktaran Karapınar, "Deprem dolayısıyla ilçedeki üretici kadınlarla ortak bir çalışma yapalım dedik. Onlardan gelen küçük miktardaki tohumları bu alanda fide haline getirip bölgede hala üretim kabiliyetini kaybetmemiş üreticilerimize ulaştırmak istiyoruz. Kadınlarımız bölgeye gönderilen üzere çok sayıda tohum teslim etti." dedi.

Üretici Özden Candan ile Gülser Erden de depremzedelere destek oldukları için mutlu olduklarını ifade etti.







Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.