Aydın'da uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi yakalandı

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AYDIN (AA) - Aydın'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, ihbarları değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Buharkent ve Nazilli'de iki eve operasyon düzenledi.

Evlerde yapılan aramalarda kubar esrar ile sentetik uyuşturucu ele geçirildi, V.D. ile H.A.D. gözaltına alındı.

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