Aydın'da uyuşturucu operasyonlarında 14 zanlı yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AYDIN (AA) - Aydın'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 14 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Efeler, Söke, Köşk ve Sultanhisar ilçelerinde yürütülen devriyeler esnasında, şüphelendikleri kişileri durdurdu.

Arama yapılan kişilerden 14'ünün üzerlerinden sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.