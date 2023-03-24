Kuyucak'ın yeni belediye başkanı Mehmet Çömden oldu

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk'ün milletvekilliği aday adaylığı için görevinden istifa etmesinin ardından başkanlığa Mehmet Çömden seçildi.

Kuyucak Belediye Meclisi, Ertürk'ün AK Parti'den milletvekili aday adayı olabilmek için istifasının ardından yeni başkanı belirlemek üzere olağanüstü toplandı.

Başkanlık makamında yapılan oturumda Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Çömden 11, CHP'li Atıf Yıldız 4 oy aldı.

Oy çokluğuyla Kuyucak Belediye Başkanlığına AK Parti'li Çömden seçildi.

Ertürk, Çömden'e çiçek takdim ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Meclise konuk olarak katılan AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ile AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten de Çömden'i tebrik etti.

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