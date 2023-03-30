Yenipazar'da bir köy okulunda kütüphane açılışı gerçekleştirildi

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Yenipazar ilçesi Donduran Mahallesi'ndeki Donduran İlk ve Ortaokulunda açılan kütüphane hizmete girdi.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. Okulda en çok kitap okuyan öğrenci, veli ve öğretmenlere hediyeleri verildi.



Kaymakam Şule Demirtaş, Belediye Başkanı Yüsran Erden, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Özarslan, İlçe Emniyet Amiri Hacı Ali Katman, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayşe Acar, Donduran Mahalle Muhtarı Cengiz Gemicioğlu'nun katıldığı açılışın ardından ilçe protokolü öğrencilerle birlikte kitap okudu.







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