Aydın'da devrilen traktörün sürücüsü yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AYDIN (AA) - Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

M.A. idaresindeki 09 E 4493 plakalı traktör, Karaahmetler Mahallesi Cıngırlı mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü, ambulansla Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.