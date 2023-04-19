Aydın'da 200 litre sahte içki ele geçirildi

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Koçarlı ilçesinde 200 litre sahte içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çakırbeyli Mahallesi’ndeki bir evde sahte rakı imalatı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Eve operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada, beşer litrelik pet şişelere konmuş halde 200 litre sahte rakı ele geçirdi.



Gözaltına alınan şüpheli, işlemler için karakola götürüldü.

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