Yenipazar'da rahvan at yarışları yapıldı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Yenipazar ilçesinde rahvan at yarışları yapıldı.

Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonunun, Yenipazar Belediyesinin katkılarıyla Akgöl mevkisindeki Yenipazar At Yarışı Sahası'nda düzenlediği yarışlarda 11 kategoride 165 at boy gösterdi.



Müsabakaları sporseverlerin yanı sıra Belediye Başkanı Yüsran Erden, Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu Başkanı Zübeyir Bekiroğlu, siyasi partilerin ilçe başkanları da izledi.

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