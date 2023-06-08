Aydın'da traktör römorkuna çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü

AYDIN (AA) - Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde seyir halindeki traktörün römorkuna çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü, bir kişi yaralandı.
Bozdoğan'dan Nazilli ilçesi yönüne giden Coşkun Ülgenoğlu (54) idaresindeki 09 L 7313 plakalı hafif ticari araç, Yeniköy mevkisinde, aynı yönde giden E.Ç. yönetimindeki 09 E 1610 plakalı traktöre takılı römorka çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle takla atan hafif ticari araç, tarlaya devrildi.
Kazada hafif ticari araç sürücü Ülgenoğlu, olay yerinde hayatını kaybetti.
Hafif ticari araçta yolculuk eden ve ağır yaralanan M.Ç, ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Ülgenoğlu'nun cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Kazadan yara almadan kurtulan traktör sürücüsü E.Ç, gözaltına alındı.