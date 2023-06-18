Aydın'da sağanak sonrası dereler taştı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Yenipazar ve Bozdoğan ilçelerinde şiddetli sağanak sonrası dereler taştı, bazı ev ve ahırları su bastı.

Yenipazar'da öğleden sonra etkisini artıran sağanak nedeniyle ilçe merkezinden geçen Kocadere taştı.

Taşkın sonrası bazı evlerle ahırları su bastı, traktörler su altına kaldı.

Belediye ekipleri ve vatandaşlar, su tahliye çalışması başlattı.

Bozdoğan ilçesinde ise Sarısu ve Yeniköyderesi'nin taşması sonucu tarla ve bahçeler su altında kaldı.

Nazilli-Bozdoğan yolunda da su birikintileri nedeniyle trafik kontrollü sağlanıyor.



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