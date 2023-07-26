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        CHP İncirliova Kadın Kolları Başkanı Gülşah Çağlar, istifa etti

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 08:40
        CHP İncirliova Kadın Kolları Başkanı Gülşah Çağlar, istifa etti

        AYDIN (AA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İncirliova Kadın Kolları Başkanı Gülşah Çağlar, görevinden istifa etti.

        Çağlar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Genel Merkez Yönetiminin, particilikten uzaklaştığını ve taraf olmaya zorladığını ileri sürdü.

        Çağlar, şunları kaydetti:

        "Siyasetin gereği yaşanan anlaşmazlıklar, kırgınlıklar büyüklerin araya girmesiyle çözülür diyerek 15 gündür başvurduğum, görüştüğüm parti büyüklerimin, vekillerimin, yetkili yönetimlerin hiçbir müdahale etmemeleriyle gelinen şu noktada kazanılmış bir belediyenin kaybedilmesi için her koşul sağlanmıştır. İncirliova Belediyesi, halkıyla kaderine bırakılmış, yetkililer İncirliova'ya bir kez olsun ayak basmamıştır. 4 senelik emek ve çalışmalarımız yok sayılmış, bu süreçteki ılımlı, birleştirici ve çözüm odaklı çalışmalarımız sonuçsuz kalmıştır. Elimizden geleni yapmış olmanın vicdani rahatlığıyla, hiçbir baskı altında kalmadan İncirliova Kadın Kolları Yönetim Kurulu üyelerimle görevimizden istifa ettiğimizi tüm kamuoyuna saygılarımla bildiririm."

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