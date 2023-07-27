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        Aydın'da elektrik akımına kapılan anne ve kızı hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 23:08
        Aydın'da elektrik akımına kapılan anne ve kızı hayatını kaybetti

        AYDIN (AA) - Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde sulama kanalından elektrikli pompayla bahçelerine su çeken anne ve kız elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti, oğlu ise ağır yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, anne Nezahat T. (45), kızı Ceylin T. (18) ve 10 yaşındaki oğlu Yusuf Emre T. Bozdoğan ilçesi Çamlıdere Mahallesi Bulaylı mevkiindeki bahçelerine gitti.

        Nezahat T, buradaki sulama kanalından su çekmek için elektrikli pompayı kullandı. Bu esnada Nezahat T, kızı Ceylin T. ve oğlu Yusuf Emre T. elektrik akımına kapıldı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, yaptığı incelemede Nezahat T. ve kızı Ceylin T'nin olay yerinden hayatını kaybettiğini belirledi.

        Akıma kapılan ve ağır yaralanan Yunus Emre T. ise Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yunus Emre T'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

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