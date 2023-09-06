Aydın'da evden hırsızlık zanlısı yakalandı
Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde bir evden ziynet çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı.
Giriş: 06.09.2023 - 09:49 Güncelleme: 06.09.2023 - 09:49
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İncealan Mahallesi'ndeki bir evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler şüphelinin M.C.Ü. olduğunu tespit etti.
Ekiplerin çalışmasıyla yakalanan zanlı gözaltına alındı.