Aydın'da 4 bin 277 kök Hint keneviri ele geçirildi
Aydın'ın Kuyucak ve Çine ilçelerinde 4 bin 277 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Giriş: 08.09.2023 - 14:09 Güncelleme: 08.09.2023 - 14:16
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, cezaevinde bulunan İ.Ö'nün, Kuyucak ilçesine bağlı Aksaz Mahallesi'ndeki Dumlu Yaylası'nda bulunan arazisinde arama yaptı.
Arazide 4 bin 260 kök Hint keneviri ele geçirildi. Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
Çine ilçesine bağlı Yolboyu mevkisinde de 17 kök Hint keneviri ele geçirildi. Şüpheli E.K, gözaltına alındı.