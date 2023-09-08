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        Aydın'da 4 bin 277 kök Hint keneviri ele geçirildi

        Aydın'ın Kuyucak ve Çine ilçelerinde 4 bin 277 kök Hint keneviri ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 14:09 Güncelleme: 08.09.2023 - 14:16
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        Aydın'da 4 bin 277 kök Hint keneviri ele geçirildi
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        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, cezaevinde bulunan İ.Ö'nün, Kuyucak ilçesine bağlı Aksaz Mahallesi'ndeki Dumlu Yaylası'nda bulunan arazisinde arama yaptı.

        Arazide 4 bin 260 kök Hint keneviri ele geçirildi. Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

        Çine ilçesine bağlı Yolboyu mevkisinde de 17 kök Hint keneviri ele geçirildi. Şüpheli E.K, gözaltına alındı.

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