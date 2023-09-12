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        Nazilli'de hurdalığa düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde hurdacıya düzenlenen operasyonda uyuşturucu ile silah ele geçirildi, gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 13:15 Güncelleme: 12.09.2023 - 13:15
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        Nazilli'de hurdalığa düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
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        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü, Kuyucak ve Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güzelköy Mahallesi’ndeki bir hurdalıkta uyuşturucu imalatı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Narkotik köpeklerinin de destek verdiği aramada hurda araçlara parça parça gizlenmiş toplam 503 gram kubar esrar, 102 kök Hint keneviri, otomatik tüfek, 97 tabanca ve av tüfeği mühimmatı ele geçirildi.

        Gözaltına alınan İ.B. işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

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