Efeler'deki mesire alanında kurulan turistik tesis açılışa hazırlanıyor

Aydın'da atıl haldeki mesire alanı, Efeler Belediyesinin çalışmasıyla konaklama imkanının bulunduğu turistik tesise dönüştürüldü.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, İmamköy Mahallesi'nde hizmete açacakları Efeler Doğa Otel ve Restoranı'nı basına tanıttı.

Gazetecilere açıklama yapan Atay, alandaki bir binada 7 oda ve 8 tiny house bulunduğun söyledi.

Doğayla iç içe 5 yıldızlı otel konforunun bulunduğu bir alan oluşturduklarını ifade eden Atay, "Efeler halkının hak ettiği güzelliğe kavuşmasını sağladık. Efeler'i marka kent haline getirebilmek için sergilediğimiz çaba ve uğraşlardan birisi de burasıydı. Burada biliyorsunuz sıcak suyumuz var. Sıcak suyumuzun kullanılabilirliğini geliştirmek için de tesisimizi yaptık." dedi.