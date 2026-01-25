Habertürk
        Nazilli'de iş makinesi taşıyan kamyon devrildi

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde iş makinesi taşıyan kamyon devrildi.

        Giriş: 25.01.2026 - 09:45 Güncelleme: 25.01.2026 - 09:45
        Nazilli'de iş makinesi taşıyan kamyon devrildi
        Aydın'ın Nazilli ilçesinde iş makinesi taşıyan kamyon devrildi.


        A.A'nın kullandığı 09 R 8103 plakalı kamyon, İsabeyli Mahallesi'nde bir alışveriş merkezi önünde hatalı şerit değiştiren otomobile çarpmamak için yaptığı manevra sırasında devrildi.

        Kamyonun taşıdığı ekskavatör yola düştü.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.


        Kamyon ve iş makinesi, vinç yardımıyla kara yolundan kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

