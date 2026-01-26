Habertürk
Habertürk
        Aydın'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Aydın'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Aydın'ın Kuyucak ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 13:52 Güncelleme: 26.01.2026 - 13:52
        Aydın'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Aydın'ın Kuyucak ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ üyeliğinden aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A.'yı (42) yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.



