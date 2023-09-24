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        Aydın'da devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı

        Aydın'ın Çine ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 06:18 Güncelleme: 24.09.2023 - 06:18
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        Aydın'da devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı
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        Aydın'ın Çine ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        A.U. (14) yönetimindeki plakasız motosiklet, Kırkışık Mahallesi’nde devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücü ve motosiklette bulunan A.A. (14) yaralandı.

        Çine Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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