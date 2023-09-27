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        Aydın'da avukatlara yönelik saldırılar protesto edildi

        Aydın Barosu, avukatlara yönelik şiddeti protesto etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 16:13 Güncelleme: 27.09.2023 - 16:57
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        Aydın'da avukatlara yönelik saldırılar protesto edildi
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        Aydın Barosu, avukatlara yönelik şiddeti protesto etti.

        Aydın Baro Başkan Yardımcısı Utku Devrim Barış Arslan, Aydın Adliyesi önünde Denizli Barosu önceki dönem başkanlarından avukat Mehmet Erdal Çam'ın daha evvel davasına baktığı müvekkili tarafından öldürüldüğünü anımsattı.

        Avukatların mesleki faaliyetlerini yerine getirdikleri için bu saldırılarla karşı karşıya kaldıklarını belirten Arslan, "Avukata yönelik şiddete ilişkin gerekli adımlar atılarak, özel olarak önlem alınması elzemdir." dedi.

        Aydın Barosu Bozdoğan Temsilcisi Avukat Rabia Esenoğlu da Bozdoğan Kent Meydanında yaptığı açıklamada avukata yönelik şiddetle göstermelik kalan cezalarla yol alınmasının mümkün olmadığını ifade etti.

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