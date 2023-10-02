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        Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

        Aydın'ın Kuyucak ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 11:57 Güncelleme: 02.10.2023 - 11:57
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        Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı
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        Aydın'ın Kuyucak ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

        Jandarma ekipleri, Horsunlu Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

        Yapılan aramada 1 kilo 72 gram esrar, 4 tabanca, 15 tabanca fişeği, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ile bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda Ş.Ç, gözaltına alındı.

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