Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı
Aydın'ın Kuyucak ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Giriş: 02.10.2023 - 11:57 Güncelleme: 02.10.2023 - 11:57
Aydın'ın Kuyucak ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri, Horsunlu Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.
Yapılan aramada 1 kilo 72 gram esrar, 4 tabanca, 15 tabanca fişeği, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ile bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda Ş.Ç, gözaltına alındı.