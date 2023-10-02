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        Kuşadası'nda evden hırsızlık yaptığı öne sürülen kişi yakalandı

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir evden hırsızlık yaptığı ileri sürülen kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 12:28 Güncelleme: 02.10.2023 - 12:28
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        Kuşadası'nda evden hırsızlık yaptığı öne sürülen kişi yakalandı
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        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir evden hırsızlık yaptığı ileri sürülen kişi yakalandı.

        Yaylaköy Mahallesi'ndeki bir evden eşya çalındı.

        Yürütülen soruşturma kapsamında çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelinin H.A. olduğunu belirledi.

        Şüpheli, operasyonla gözaltına alındı. Çalınan eşyalar ise henüz ele geçirilemedi.

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