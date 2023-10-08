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        Aydın'da bir kişi otel odasında ölü bulundu

        Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kişi otel odasında ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 00:06 Güncelleme: 08.10.2023 - 00:06
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        Aydın'da bir kişi otel odasında ölü bulundu
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        Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kişi otel odasında ölü bulundu.

        Ramazan Paşa Mahallesi'ndeki otelde kalan Refik A'dan (76) haber alamayan yakınları, durumu görevlilere bildirdi.

        Bunun üzerine odaya giren otel görevlileri, Refik A'yı odasında hareketsiz buldu.

        Durumun bildirilmesi üzerine otele gelen sağlık ekipleri, Refik A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Aydın Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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