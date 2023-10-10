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        Aydın açıklarında 36 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Aydın açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 36 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 09:57 Güncelleme: 10.10.2023 - 09:57
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        Aydın açıklarında 36 düzensiz göçmen kurtarıldı
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        Aydın açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 36 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kuşadası ve Didim ilçeleri açıklarında lastik botlarda düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine ilgili bölgelere Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi.

        Ekipler, Kuşadası açıklarındaki 15, Didim açıklarındaki 21 düzensiz göçmeni kurtardı.

        Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen düzensiz göçmenler, işlemin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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