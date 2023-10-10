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        Aydın'da boks makinesi çaldığı iddiasıyla 1 kişi yakalandı

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir işletmeden boks makinesi çaldığı ileri sürülen kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 15:16 Güncelleme: 10.10.2023 - 15:16
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        Aydın'da boks makinesi çaldığı iddiasıyla 1 kişi yakalandı
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        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir işletmeden boks makinesi çaldığı ileri sürülen kişi yakalandı.

        Güzelçamlı Mahallesi'nde bir işletmeden boks makinesi çalındı.

        Yürütülen soruşturma kapsamında çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli olarak belirlenen O.Y’yi operasyonla yakalandı.

        Şüpheli işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü, ele geçirilen boks makinesi de işletmeye teslim edildi.

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