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        Didim açıklarında 37 düzensiz göçmen yakalandı

        Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında 37 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 14:05 Güncelleme: 11.10.2023 - 14:09
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        Didim açıklarında 37 düzensiz göçmen yakalandı
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        Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında 37 düzensiz göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Didim açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu gönderildi.

        Durdurulan bottaki 37 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

        Düzensiz göçmenler, işlemin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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