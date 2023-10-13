Kuşadası, Didim ve Söke'de yılın ahilerine ödülleri verildi Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AYESOB) bölge toplantısı Söke'de düzenlendi.

Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AYESOB) bölge toplantısı Söke'de düzenlendi.

Söke, Kuşadası ve Didim esnaf odası başkanlarının bir araya geldiği toplantıda, üç ilçede yılın ahisi olarak belirlenen esnaf ve sanatkarlara ödülleri verildi.

Toplantıda konuşan AYESOB Başkanı Muhammed Ali Künkcü, Ahilik kavramının Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden bu yana tarihsel olarak Türk geleneklerinde çok önemli bir yeri olduğunu belirterek, "Ahi demek eline, beline, diline sahip, işini her zaman doğru ve dürüst şekilde yapan esnaf demektir" dedi.

Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan ve Söke Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Sakalar da yılın ahisi seçilen esnafları kutladı.

Toplantıda 11'i Söke, 3'ü Kuşadası, 2'si Didim'den toplam 16 esnaf ve sanatkara yılın ahisi ödülü protokol üyeleri tarafından takdim edildi.