Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

        Aydın'ın Kuyucak ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 15:18 Güncelleme: 17.10.2023 - 15:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aydın'ın Kuyucak ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

        Jandarma ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine Kurtuluş Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

        Yapılan aramada 140 gram esrar, bir miktar sentetik uyuşturucu, bir kök Hint keneviri ile uyuşturucu kullanımına yarayan üç aparat ele geçirildi.

        Operasyonda Ş.B. ile E.H. gözaltına alındı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Takside çocuk tacizine istenen ceza belli oldu!
        Takside çocuk tacizine istenen ceza belli oldu!
        Hacettepe'de yaşandı! 'Acil'de bıçakla saldırdı!
        Hacettepe'de yaşandı! 'Acil'de bıçakla saldırdı!
        Otel sahibi çiftin öldürülmesi davasında karar çıktı!
        Otel sahibi çiftin öldürülmesi davasında karar çıktı!
        Milli Takım'dan ayrılık sürecini anlattı
        Milli Takım'dan ayrılık sürecini anlattı
        Brüksel'de iki kişiyi öldüren zanlı yakalandı
        Brüksel'de iki kişiyi öldüren zanlı yakalandı
        İşte İstanbul’daki yabancı uyruklu abone sayısı
        İşte İstanbul’daki yabancı uyruklu abone sayısı
        Konut fiyatları dolar bazında 2 ay aradan sonra yükseldi
        Konut fiyatları dolar bazında 2 ay aradan sonra yükseldi
        İsrail hükümetinden Gigi Hadid'e cevap
        İsrail hükümetinden Gigi Hadid'e cevap
        Derbide koz Aboubakar!
        Derbide koz Aboubakar!
        Zaniolo aklanıyor mu?
        Zaniolo aklanıyor mu?
        Oğlunu öldürüp sulama kanalına atmıştı! O babaya tahrik indirimi!
        Oğlunu öldürüp sulama kanalına atmıştı! O babaya tahrik indirimi!
        "Kulüpler sürekli günah keçisi arıyor!"
        "Kulüpler sürekli günah keçisi arıyor!"
        Hamas, kaçırdığı İsrailli genci paylaştı
        Hamas, kaçırdığı İsrailli genci paylaştı
        Yarına dikkat! Sağanak ve fırtına uyarısı
        Yarına dikkat! Sağanak ve fırtına uyarısı
        Ataman'dan Wilbekin ve Larkin sözleri!
        Ataman'dan Wilbekin ve Larkin sözleri!
        "Profesyonel ilişkimizi durdurduk"
        "Profesyonel ilişkimizi durdurduk"
        Burun dolgusuna karşı uyarı: Körlüğe neden olabilir
        Burun dolgusuna karşı uyarı: Körlüğe neden olabilir
        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Lübnan'da
        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Lübnan'da
        İsrail-Gazze sınırında askeri hareketlilik
        İsrail-Gazze sınırında askeri hareketlilik
        "Memurumuzu, işçimizi ve emeklimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz"
        "Memurumuzu, işçimizi ve emeklimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz"

        Benzer Haberler

        Aydın'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Aydın'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Aydın'daki terör örgütü operasyonlarında 19 kişi yakalandı
        Aydın'daki terör örgütü operasyonlarında 19 kişi yakalandı
        Aydın Ticaret Borsası
        Aydın Ticaret Borsası
        Aydın'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı
        Aydın'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı
        Efeler'de Kanber üzgün
        Efeler'de Kanber üzgün
        Nazilli Belediyespor zirve aşkına
        Nazilli Belediyespor zirve aşkına