Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da üzerinde uyuşturucu bulunan 6 kişi gözaltına alındı

        Aydın'da 4 ilçede yapılan uygulamalarda üzerlerinde uyuşturucu bulunan 6 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 13:43 Güncelleme: 18.10.2023 - 13:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'da üzerinde uyuşturucu bulunan 6 kişi gözaltına alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aydın'da 4 ilçede yapılan uygulamalarda üzerlerinde uyuşturucu bulunan 6 kişi yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Efeler, Buharkent, Söke ve Sultanhisar ilçelerindeki devriye görevi esnasında şüpheli kişiler üzerine arama yaptı.

        Üzerlerinde çeşitli miktarda sentetik uyuşturucu ile kubar esrar ele geçirilen E.P, M.B, H.U, Ö.Ç, C.S. ve T.F. gözaltına alındı.

        Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Hastane saldırısından 20 saat önce...
        Hastane saldırısından 20 saat önce...
        Biden'dan Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin açıklama
        Biden'dan Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin açıklama
        Netanyahu Biden'ı sarılarak karşıladı
        Netanyahu Biden'ı sarılarak karşıladı
        Konsolosluk önündeki gösteride 43'ü polis 63 kişi yaralandı
        Konsolosluk önündeki gösteride 43'ü polis 63 kişi yaralandı
        Gazze'de hastane vuruldu, dünya ayaklandı!
        Gazze'de hastane vuruldu, dünya ayaklandı!
        Ünlülerden hastane saldırısına tepki
        Ünlülerden hastane saldırısına tepki
        Arap ülkelerinden Biden'a peş peşe tepki!
        Arap ülkelerinden Biden'a peş peşe tepki!
        İsrail Gazze'de hastane vurdu!
        İsrail Gazze'de hastane vurdu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm insanlık harekete geçmeli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm insanlık harekete geçmeli
        Kezzap atan eski kocaya 200 metrelik tedbir!
        Kezzap atan eski kocaya 200 metrelik tedbir!
        Meteoroloji saat verdi! Yarına dikkat! Bir bölge için kritik uyarı!
        Meteoroloji saat verdi! Yarına dikkat! Bir bölge için kritik uyarı!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        Taşkınlık yapınca çıkarıldıkları restorana saldırdılar!
        Taşkınlık yapınca çıkarıldıkları restorana saldırdılar!
        Ayda 10'ar bin lira gönderdi
        Ayda 10'ar bin lira gönderdi
        Kimyasal ilaç verdiler! Şuurunu kaybettirdiler! İple tavana astılar!
        Kimyasal ilaç verdiler! Şuurunu kaybettirdiler! İple tavana astılar!
        Borsaya büyüğün de büyüğü geliyor
        Borsaya büyüğün de büyüğü geliyor
        Galatasaray karanlıktan elmas çıkardı
        Galatasaray karanlıktan elmas çıkardı
        Konutta fiyat balonu
        Konutta fiyat balonu
        Altın ve dolarda yeni zirveler
        Altın ve dolarda yeni zirveler
        2024'te ne kadar vergi ödeyeceğiz?
        2024'te ne kadar vergi ödeyeceğiz?

        Benzer Haberler

        Aydın'da yasa dışı yayın yapan 2 bin 266 internet sitesi erişime kapatıldı
        Aydın'da yasa dışı yayın yapan 2 bin 266 internet sitesi erişime kapatıldı
        Aydın'da 2 bin 266 internet sitesine yayın yasağı
        Aydın'da 2 bin 266 internet sitesine yayın yasağı
        Aydın'da devrilen minibüsteki 3 kişi yaralandı
        Aydın'da devrilen minibüsteki 3 kişi yaralandı
        Aydın'da 7 düzensiz göçmen yakalandı
        Aydın'da 7 düzensiz göçmen yakalandı
        Aydın Büyükşehir Belediyespor - Çukurova Belediyespor: 1-3
        Aydın Büyükşehir Belediyespor - Çukurova Belediyespor: 1-3
        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi