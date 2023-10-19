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        Kuşadası açıklarında 31 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 31 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 10:45 Güncelleme: 19.10.2023 - 11:29
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        Kuşadası açıklarında 31 düzensiz göçmen kurtarıldı
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        Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 31 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

        ​​​​​​​Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kuşadası açıklarında 2 can salı içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi sevk edildi.

        Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen can sallarındaki 31 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Düzensiz göçmenler, işlemin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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