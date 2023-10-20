Kuyucak'taki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Aydın'ın Kuyucak ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ile Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Sürücü O.D. ile Ö.Y. gözaltına alındı. O.D’ye, "uyuşturucu madde etkisinde araç kullanma" suçundan 39 bin 336 lira para cezası uygulandı, araç yediemin otoparkına kaldırıldı.

Şüphelilerin Denizli’nin Sarayköy ilçesindeki bir otelde kaldıklarının öğrenilmesi üzerine odada yapılan aramada 40 gram kubar esrar, 5 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.