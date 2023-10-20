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        Aydın'da kaçak kazı yapan 9 kişi İHA'yla tespit edilip suçüstü yakalandı

        Aydın'ın Didim ilçesinde kaçak kazı yaparken insansız hava aracı (İHA) ile tespit edilen 9 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 16:05 Güncelleme: 20.10.2023 - 16:15
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        Aydın'da kaçak kazı yapan 9 kişi İHA'yla tespit edilip suçüstü yakalandı
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        Aydın'ın Didim ilçesinde kaçak kazı yaparken insansız hava aracı (İHA) ile tespit edilen 9 kişi gözaltına alındı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı İHA operatörü, Altınkum Mahallesi Yeşilkent mevkiinde şüpheli bir grubu fark edince durumu, İl Emniyet Müdürlüğüne bildirdi.

        Bunun üzerine belirtilen bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

        Polis, kaçak kazı yaptıkları belirlenen 9 kişiyi suçüstü yakaladı.

        Bu kişilerden ele geçirilen jeneratör, matkap, hiltiye el konuldu, ayrıca el yapımı 24 patlayıcı ise imha edildi.

        Gözaltına alınan zanlılar, ifadelerinin alınması çin emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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